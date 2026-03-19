Xe tải mất lái trên Quốc lộ 6 làm 3 người bị thương

Sự kiện: Thời sự

Tại Km261+700, Quốc lộ 6, địa phận xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người bị thương do mất lái lật xe gây tai nạn.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 5h00’ sáng nay (19/3), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27A-180.82, chở hàng hóa, khi di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La, đến vị trí trên do mất lái lật xe gây tai nạn. Hậu quả khiến 3 người bị thương, xe ô tô tải hư hỏng; các loại hàng hóa từ thùng xe văng ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân tổ chức cứu hộ, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt.

Xe tải tông liên tiếp 3 ô tô trên quốc lộ 29 tại Đắk Lắk, 1 người đi bộ tử vong
Xe tải tông liên tiếp 3 ô tô trên quốc lộ 29 tại Đắk Lắk, 1 người đi bộ tử vong

Vụ tai nạn trên Quốc lộ 29 (qua xã Pơng Đrang, Đắk Lắk) khi xe tải chở mủ cao su tông liên tiếp 3 ô tô đang đỗ, sau đó lao vào người đi bộ khiến một...

Bấm xem >>

Theo Trấn Long/VOV-Tây Bắc

-19/03/2026 17:02 PM (GMT+7)
