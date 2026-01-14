Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tai nạn xe khách trên cao tốc, 4 người chết, 6 người bị thương

Sự kiện: An toàn giao thông

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông 3 ô tô tông nhau vừa xảy ra trên cao tốc qua Thanh Hóa khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết được xác định xảy ra khoảng 4 giờ ngày 14-1 trên tuyến cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 3 xe ô tô (trong đó có 2 xe khách, 1 xe đầu kéo) đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Nghệ An - Hà Nội thì xảy ra tai nạn tông nhau liên hoàn.

Hậu quả, theo thông tin ban đầu, đã có 4 người (chưa rõ danh tính) tử vong, 6 người bị thương (chưa được xác định), 3 xe hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội CSGT số 3 Cục CSGT Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng tới hiện trường phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

-14/01/2026 09:22 AM (GMT+7)
