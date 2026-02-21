Tài xế 62 tuổi đâm liên hoàn 10 xe máy, khiến 13 người bị thương

Theo tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14h45 phút ngày 21/2 tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D (địa bàn phường Hải An, TP Hải Phòng).

HIện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, 1 chiếc ô tô loại Toyota Corolla Cross 5 chỗ di chuyển theo hướng về sân bay Cát Bi ở làn hỗn hợp, bất ngờ lao vào hàng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Vụ va chạm đã khiến 10 xe máy bị hư hỏng nặng, 14 người trên các phương tiện này bị thương, trong đó có 1 trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm ô tô.

Hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ bị đâm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hải An tổ chức cấp cứu các nạn nhân, đồng thời bảo đảm trật tự giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hầu hết các xe máy bị đâm đều hư hỏng nặng.

Bước đầu xác định lái xe tên Nguyễn Văn H. (62 tuổi), hiện ông H. đã được đưa về trụ sở Công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích và lấy lời khai.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.