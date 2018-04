Xe khách tông xe hơi rồi đâm một phụ nữ “bay” xuống sông

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 22:00 PM (GMT+7)

Sau khi tông chiếc xe hơi chiếc xe khách tiếp tục đánh lái sang trái đường rồi đâm vào xe đạp khiến người phụ nữ rơi xuống sông.

Xe khách tiếp tục lao đi hướng xuống sông và dừng lại khi đâm trúng khối bê tông lớn.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giời chiều hôm nay (29-4), trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) giữa xe khách và ô tô con, xe đạp.

Ô tô con bị hư hỏng nặng.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 37B-019.60 chạy theo hướng TP.HCM-Hà Nội, tông nhau với ô tô con đang sang đường khiến ô tô con hư hỏng nặng.

Chiếc xe khách tiếp tục lao đi, tài xế xe khách đánh lái sang trái đâm trúng xe đạp do một người phụ nữ điều khiển. Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ rơi xuống sông. Xe khách suýt lao xuống sông, xe chỉ dừng lại khi húc phải một khối bê tông lớn bên đường.

Ô tô khách cũng suýt lao xuống sông.

Người phụ nữ bị rơi xuống sông được cứu vớt đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, nguy kịch. Các hành khách trên xe khách hoảng sợ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường, phân làn đường tránh ách tắc kéo dài và lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.