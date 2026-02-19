'Nhồi' 109 khách trên xe 45 chỗ, chủ và tài xế bị phạt 225 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xe 45 chỗ biển kiểm soát 17F-002.xx của nhà xe D–T chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu có dấu hiệu chở quá số người quy định, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe Đinh Văn A., sinh năm 1982, trú tại xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, điều khiển xe 45 chỗ nhưng chở tới 109 người. Đáng chú ý, tuyến vận tải này có cự ly trên 300 km.

Hành vi trên đã vi phạm khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lái xe bị phạt 75.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Công ty cổ phần D–T cũng bị xác định đã giao phương tiện cho người làm công điều khiển và thực hiện hành vi vi phạm nêu trên, vi phạm khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Doanh nghiệp bị phạt 150.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu "Xe hợp đồng" trong thời hạn 2 tháng.

Tổng mức xử phạt đối với chủ xe và lái xe là 225.000.000 đồng.

Trong ba ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách như chở quá số người quy định, chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe, chở quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của đồng chí Cục trưởng để kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.