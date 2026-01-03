Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc tại Nghệ An giữa đêm khuya

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h40’ ngày 2/1 trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn giữa hầm Thần Vũ và nút giao Nghi Phương, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, chiếc xe khách đang lưu thông thì bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng lên mạnh, bao trùm toàn bộ phương tiện, tạo nên cột khói đen lớn trên đường cao tốc. Nhiều phương tiện đi phía sau đã kịp thời giảm tốc, dừng xe và hỗ trợ cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông.

Chiếc xe khách đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bất ngờ phát hỏa, bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông) nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.