Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Đề phòng băng giá ở vùng núi khi không khí lạnh tăng cường.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 6/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/1:

TP. Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, cao nhất từ 15 đến 17 độ C.

Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; cao nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế:

Nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, phía Nam từ 16 đến 18 độ C; cao nhất phía Bắc từ 18 đến 20 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ C, phía Nam từ 22 đến 24 độ C; cao nhất từ 23 đến 25 độ C, phía Nam có nơi 25–28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C; cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C; cao nhất từ 29 đến 31 độ C.