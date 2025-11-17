Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong

Thời điểm này, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Xe khách chạy tuyến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến kM 45 thì bị sạt lở đất đá đè vào bên phải, khiến xe bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở hai đầu tại kM 43 và kM47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Tại hiện trường, xe khách bể nát phần đầu.

Tảng đá nặng hàng tấn rơi trúng phần đầu xe khách.

Hiện trường vụ đá rơi đè xe khách.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở khiến sáu người chết, nhiều người bị thương.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tiếp cận hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Một nạn nhân còn sống được đưa ra ngoài, đi cấp cứu. Theo lãnh đạo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hiện đèo Khánh Lê có sạt lở, nên cơ quan chức năng đã đóng đèo cả hai đầu (Lâm Đồng và Khánh Hòa).