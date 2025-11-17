Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 16-11, đất đá bất ngờ lăn từ trên cao xuống đè trúng xe khách khiến sáu người tử vong.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 1

Thời điểm này, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 2

Xe khách chạy tuyến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến kM 45 thì bị sạt lở đất đá đè vào bên phải, khiến xe bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 3

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở hai đầu tại kM 43 và kM47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 4

Tại hiện trường, xe khách bể nát phần đầu.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 5

Tảng đá nặng hàng tấn rơi trúng phần đầu xe khách.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 6

Hiện trường vụ đá rơi đè xe khách.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 7

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở khiến sáu người chết, nhiều người bị thương.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 8

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tiếp cận hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hình ảnh hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong - 9

Một nạn nhân còn sống được đưa ra ngoài, đi cấp cứu. Theo lãnh đạo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hiện đèo Khánh Lê có sạt lở, nên cơ quan chức năng đã đóng đèo cả hai đầu (Lâm Đồng và Khánh Hòa).

17/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
