Xe khách tông xe máy trên cầu Thanh Trì, 2 người tử vong
Đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), chiếc xe ô tô khách bất ngờ mất lái tông trực diện vào xe máy rồi tiếp tục tông vào thành cầu và bốc cháy.
Ngày 24-11, Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn khiến 2 người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23-11, một xe ô tô khách (chưa rõ BKS) đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội), hướng Long Biên về nội thành thì bất ngờ tông vào dải phân cách, lao sang làn đường dành riêng cho xe máy, tông vào một xe máy. Cú tông mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
Sau va chạm, chiếc ô tô tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.
Người dân khu vực cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy.
