Venezuela truy tìm những người hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ

Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra đường phố sau các cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: EPA)

Theo Reuters, một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành hôm 3/1, nhưng đến ngày 5/1 mới công bố. Trong đó yêu cầu cảnh sát "ngay lập tức bắt đầu cuộc truy tìm và bắt giữ tất cả những người tham gia thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ".

Hiện chưa rõ những người này sẽ phải đối mặt với tội danh nào.

Cũng trong ngày 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington “không liên lạc với phe của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trước chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro”.

“Điều đó không đúng”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, nhắc lại rằng bà Rodriguez chỉ trao đổi với Mỹ sau khi ông Maduro bị bắt.

Tổng thống Trump một lần nữa ám chỉ rằng Mỹ có thể phát động một chiến dịch quân sự thứ hai vào Venezuela nếu bà Rodriguez ngừng hợp tác, nhưng nói rằng ông không nghĩ điều đó là cần thiết.

Tổng thống Trump cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với bà Rodriguez bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy qua điện thoại, và “mối quan hệ của họ rất tốt đẹp”.