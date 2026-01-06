Không chấp hành nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế khấu trừ lương, tài khoản

Việc khấu trừ lương để đóng phạt giao thông sẽ được thực hiện nghiêm ngặt đối với các cá nhân cố tình không chấp hành quyết định xử phạt.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020), cá nhân và tổ chức bị xử phạt phải tự nguyện chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định (trừ trường hợp thời hạn ghi trong quyết định dài hơn). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng "né" phạt hoặc chậm trễ kéo dài.

Để giải quyết vấn đề này, Nghị định 296/2025/NĐ-CP đã quy định chi tiết quy trình cưỡng chế.

Kể từ năm 2026, nếu người vi phạm không tự nguyện nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quy trình cưỡng chế theo các bước chặt chẽ. Căn cứ Điều 11, Điều 12 Nghị định 296/2025/NĐ-CP quy định về việc quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân như sau:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có trách nhiệm cung cấp cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông tin về tiền lương, thu nhập, mức lương hưu hằng tháng được hưởng của mình.

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập, mức lương hưu hằng tháng được hưởng của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

Cá nhân bị cưỡng chế; cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập, mức lương hưu hằng tháng của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Hệ thống camera AI tại Hà Nội có thể phát hiện nhiều lỗi vi phạm giao thông. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin về tiền lương, thu nhập, mức lương hưu hằng tháng của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, căn cứ vào điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phải ra quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân.

Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế tiến hành xác minh cùng lúc về tiền và tài sản của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thì thời hạn ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin về tiền và tài sản của cá nhân, tổ chức đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế.

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân phải bao gồm những nội dung cơ bản sau: Số quyết định; ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định; họ tên, số căn cước công dân/số căn cước, địa chỉ của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; số tiền bị khấu trừ; lý do khấu trừ; tên, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước nhận tiền; thời gian thực hiện; chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định.

Như vậy, kể từ 1/1/2026 khấu trừ lương để đóng phạt giao thông đường bộ.

Quyết định cưỡng chế khấu trừ lương hợp lệ phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: Số quyết định, thông tin cá nhân bị cưỡng chế (Họ tên, số Căn cước công dân), tên cơ quan/người sử dụng lao động quản lý lương, số tiền bị khấu trừ, số tài khoản Kho bạc Nhà nước nhận tiền và thời gian thực hiện.

Theo quy định, ngay cả khi cá nhân đang thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định xử phạt, họ vẫn phải chấp hành việc nộp phạt đúng hạn (trừ một số trường hợp đặc biệt theo Luật).

Ngoài khấu trừ lương, cơ quan chức năng còn có quyền áp dụng các biện pháp khác như: Khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản có giá trị để bán đấu giá, hoặc thu tiền/tài sản của đối tượng đang do bên thứ ba nắm giữ (nếu có hành vi tẩu tán tài sản).