Mỹ tiết lộ thêm chi tiết về chiến dịch bí mật bắt giữ Tổng thống Venezuela

Phát biểu trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John F. Kennedy ở Newport News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không hề được cảnh báo về việc Mỹ hành động cho đến những giây phút trước khi lực lượng của nước này ập vào phòng ngủ.

"Ông Maduro không biết lực lượng Mỹ sắp đến cho tới khoảng 3 phút trước khi xảy ra sự việc. Thực tế là vợ ông ấy còn nói 'em nghĩ em nghe thấy tiếng máy bay bên ngoài'", ông Hegseth cho hay.

Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt. (Ảnh: THE TELEGRAPH/TRUTH SOCIAL)

Theo ông Hegseth, kế hoạch bắt giữ Tổng thống Venezuela tại thủ đô Caracas có khoảng 200 binh sĩ Mỹ tham gia. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Delta Force tiến vào khu nhà ở, nơi ông Maduro và vợ đang ngủ.

Hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông tin với phóng viên có mặt trên trên chuyên cơ Air Force One rằng: "Họ vừa xuống khỏi trực thăng và đạn bay tứ tung khắp nơi. Như các bạn đã biết, một trong những chiếc trực thăng bị trúng đạn khá nặng, nhưng chúng tôi thu hồi được mọi thứ".

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Hôm 5/1, Tổng thống Maduro có mặt tại Tòa án Liên bang ở New York dự phiên tòa sơ thẩm. Ông tuyên bố “vô tội”, đồng thời khẳng định vẫn là Tổng thống Venezuela.

“Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước mình”, ông Maduro nói những lời đầu tiên tại toà. Tuy nhiên, thẩm phán đã ngắt lời, cho biết sẽ có thời điểm thích hợp hơn để bị cáo đưa ra những phát biểu dài hơn trong quá trình tố tụng.

Bà Cilia Flores cũng tự xưng là “đệ nhất phu nhân của Venezuela” trước tòa, song nhanh chóng bị thẩm phán chặn lại với lý do tương tự.

Trước đó, phía Mỹ truy tố ông Maduro với hàng loạt cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí trái phép.

Theo cáo trạng của Mỹ, ông Maduro bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có liên hệ với các tổ chức vũ trang và tội phạm như băng đảng Sinaloa và Zetas của Mexico, lực lượng FARC tại Colombia và băng Tren de Aragua của Venezuela. Theo phía công tố, đường dây này đã tuồn hàng nghìn tấn ma túy vào Mỹ trong nhiều năm, gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh và xã hội.