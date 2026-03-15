Xe đầu kéo bốc cháy sau tai nạn, tài xế tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh khiến xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong.

Khoảng 18h40 ngày 14/3/2026, tại Km570 quốc lộ 1A tuyến tránh qua phường Sông Trí, xe ô tô đầu kéo mang BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx do ông N.N.M. (trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển gặp tai nạn lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội. Phần đầu xe bị lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng chữa cháy xe đầu kéo gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe đầu kéo tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Sơn

Nguồn:

-15/03/2026 06:56 AM (GMT+7)
