Tượng vàng hình ông Donald Trump xuất hiện trên sân golf

Bức tượng vàng cao 6,6 mét được khánh thành trong khuôn viên sân golf thuộc khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Miami đúng dịp giải golf danh giá PGA Tour trở lại trong tuần này với giải Cadillac Championship. Hiện chưa rõ ông Donald Trump có tham dự sự kiện hay không.

Bức tượng khắc họa ông Trump đứng trên bệ, nắm đấm giơ cao. Hình ảnh này được cho là giống với tư thế của tổng thống sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7-2024 tại Pennsylvania.

Bức tượng hình Tổng thống Mỹ Donald Trump dựng trong khuôn viên sân golf của khu nghỉ dưỡng Trump National Doral. Ảnh: Adam Schupak/X

Theo tờ The Columbus Dispatch, nhà điêu khắc Alan Cottrill đến từ Ohio được giao thực hiện dự án này vào tháng 8-2024, một tháng sau vụ ám sát bất thành. Tuy nhiên, ông đã từ chối bàn giao bức tượng do tranh cãi xoay quanh tiền điện tử.

Có thông tin cho rằng nhóm tiền điện tử $PATRIOT là bên đặt hàng tác phẩm và trả cho ông Cottrill 360.000 USD. Tuy nhiên sau đó, ông Cottrill cáo buộc nhóm vi phạm bản quyền và cho rằng họ dùng hình ảnh tác phẩm để bán token.

Ông Cottrill giữ bức tượng ở một địa điểm không xác định tại hạt Muskingum, phía Đông Columbus, cho đến khi nhận được toàn bộ tiền thanh toán. Hai bên đạt thỏa thuận vào tuần trước, và ông Cottrill đã vận chuyển bức tượng từ Ohio đến Miami trên một xe kéo chuyên dụng.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên PGA Tour trở lại Trump National Doral kể từ năm 2016, nhưng lại thiếu vắng một số tay golf hàng đầu thế giới, trong đó có nhà vô địch Masters Rory McIlroy .

Ông McIlroy có mặt trong buổi quốc yến vinh danh Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng hôm 28-4. Tại đây, tay golf đã được ông Donald Trump ca ngợi.