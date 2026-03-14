Cận cảnh màn giải cứu nghẹt thở người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm

Ngày 13/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy dừng lại ngay phía sau một chiếc xe tải để nghe điện thoại. Do dừng xe đúng vào "điểm mù" phía sau xe tải, tầm nhìn của tài xế bị che khuất hoàn toàn. Khi xe tải bắt đầu lùi, tài xế không phát hiện người phụ nữ đang đứng sát phía sau. Hậu quả là chiếc xe tải va chạm, cuốn cả người và phương tiện của người phụ nữ vào gầm xe.

Rất may mắn, đúng lúc đó lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang trên đường làm nhiệm vụ cùng người dân địa phương kịp thời phát hiện, ra tín hiệu cảnh báo và hỗ trợ cứu nạn, giúp người phụ nữ thoát khỏi tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Sau khi video đăng tải thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và bình luận. Tài khoản "Nhung Lộc" nhắc nhở: "Đứng khuất quá, rút kinh nghiệm nha"; hay tài khoản "Ngân Văn Toàn" bày tỏ: "Đã vào điểm mù rồi thì chịu, may mà không xảy ra án mạng…".

Bên cạnh những ý kiến chỉ ra sự bất cẩn của người phụ nữ, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời tán dương cho hành động nhanh trí của các chiến sĩ CSGT. Tài khoản "Phương" bình luận: "Ui sợ thế, may mà có các chú CSGT ở đó"; tài khoản "Nhà Gỗ Quan Sơn" bình luận: "Đậu ngay điểm mù của xe tải. May có mấy anh CSGT hỗ trợ kéo ra khỏi lưỡi hái tử thần. Cám ơn các anh CSGT đã cứu sống một mạng người"…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời giải cứu người gặp nạn.

Được biết, người phụ nữ trong đoạn video là chị L.T.N. (SN 1993, trú tại khu Păng, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hiện là nhân viên giao hàng của Viettel Post. Theo đó, khoảng 8h15 ngày 13/3, khi đến điểm giao hàng, do quá chú tâm vào điện thoại để trao đổi với khách, chị N. không chú ý chiếc xe tải đang đậu phía trước và vô tình đứng ngay sau đuôi xe.

Chị N. bàng hoàng nhớ lại, khi bị xe lùi trúng, xe máy văng vào người ngã xuống đường. Chiếc ô tô đã chèn qua xe máy và chuẩn bị chèn đến người. "Rất may, các anh CSGT kịp thời sử dụng còi xe cảnh báo và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc đó tôi bị choáng, không nghĩ được gì, chỉ biết nhờ mọi người hỗ trợ thu gom lại hàng hóa. Sai lầm này là lỗi của tôi, nhưng bác tài xế cũng đã hỗ trợ khắc phục, sửa chữa xe cho tôi", chị N. nói.

Rất may mắn, chị N. chỉ bị xây sát nhẹ.

Chị N. gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa và các anh CSGT trực tiếp hỗ trợ.

Đại úy Phạm Văn Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đamg cùng tổ công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì phát hiện sự việc nhanh chóng phát tín hiệu để báo hiệu cho tài xế và người đi đường.