Gia Lai: Xe đầu kéo cháy rụi vào đêm giao thừa, nghi do tài xế thắp hương

Sáng 17/2 (mùng 1 Tết), lãnh đạo phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai thông tin, khoảng 3h30, trên tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Bắc Nhạn Tháp xảy ra vụ cháy xe đầu kéo.

"Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế rồi dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, không gây thiệt hại về người", lãnh đạo UBND phường An Nhơn cho hay.

Hiện trường vụ cháy, phần cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính khoảng 500 triệu đồng. (Ảnh lực lượng chức năng cung cấp)

Khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đầu kéo BKS 81H-0xxxx kéo theo rơ-moóc đỗ trên tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Bắc Nhạn Tháp bất ngờ bốc cháy ở phần đầu. Họ nhanh chóng báo cho tài xế và lực lượng chữa cháy.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng có mặt, triển khai phương án cứu hỏa, ngăn lửa lan rộng. Khi ngọn lửa bị dập tắt, phần đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N.M.L. (sinh năm 1999, trú phường An Nhơn) cho biết, ngày 13/2, sau khi vận chuyển hàng hóa xong, anh điều khiển phương tiện về đậu tại khu vực trên. Vào đêm giao thừa, khoảng 0h ngày 17/2, tàì xế L. ra thắp nhang cúng xe rồi cắm nhang phía trước đầu xe, sau đó về nhà nghỉ. Đến khoảng 2h, anh được người dân báo tin xe bốc cháy.

Chiếc xe đầu kéo trên do Công ty TNHH vận tải dịch vụ T. quản lý và khai thác. Theo chủ phương tiện, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.