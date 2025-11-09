Xe đầu kéo cháy rụi trên cao tốc

Khoảng 9h, xe đầu kéo biển Quảng Trị chạy hướng Bắc - Nam, khi đến xã Kỳ Hoa, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh, thì bén lửa ở phần đầu. Tài xế vội tấp xe vào lề đường, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hiện trường vụ cháy sáng 9/11. Ảnh: Hùng Lê

Sau vài phút, lửa bao trùm cabin, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử hàng chục cán bộ tới phun vòi rồng dập lửa.

Đến 10h, hỏa hoạn được khống chế, song đầu xe cùng một số hàng hóa trên rơ-moóc bị thiêu rụi. Ngoài ra, 50 m2 bêtông nhựa đường và một số cọc tiêu phân làn làm bằng nhựa dẻo trên cao tốc cũng bị lửa táp hư hỏng.

Xe đầu kéo bị thiêu rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực gián đoạn hơn một tiếng. Hơn 12h, hiện trường được giải phóng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, khai thác toàn tuyến từ 28/8. Giai đoạn một có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.