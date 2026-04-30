Sau khi phê duyệt khoản vay 90 tỷ USD mà Ukraine mong đợi, EU ra điều kiện khó khăn cho Kiev

Theo WSJ, kinh phí chỉ có thể được phân bổ nếu đáp ứng thêm các yêu cầu khác. Cụ thể, việc ràng buộc các khoản thanh toán với việc ban hành "những thay đổi thuế không được lòng dân đối với doanh nghiệp" đang được thảo luận.

"Liên minh châu Âu đang xem xét siết chặt các điều khoản cho vay đối với Ukraine…, dẫn đến việc một phần khoản thanh toán sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng những thay đổi thuế không được lòng dân đối với các doanh”.

EU sẽ phải vay thêm một khoản tiền mới cho Ukraine vào năm 2027.

Cụ thể, theo nguồn tin của tờ báo, Kiev có thể sẽ phải áp dụng thuế giá trị gia tăng 20% đối với các công ty hoạt động theo hệ thống ưu đãi có thu nhập hàng năm vượt quá 4 triệu hryvnia .

Kế hoạch đang được Ủy ban châu Âu thảo luận có thể ảnh hưởng đến khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 8,4 tỷ euro dự kiến cho năm nay. Các nguồn tin cho biết những nỗ lực này trùng hợp với nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục IMF hoãn việc áp dụng một yêu cầu tương tự để nhận được 8 tỷ euro.

Quỹ này cũng nhấn mạnh Kiev cần thực hiện các biện pháp khác, bao gồm việc áp dụng thuế VAT đối với các bưu kiện nước ngoài trước tháng 6, theo nguồn tin của Bloomberg.

Trước đó, Reuters đưa tin rằng EU chỉ sẵn sàng cung cấp một khoản viện trợ tương tự sau khi Ukraine áp thuế đối với các bưu kiện có giá trị lên đến 150 USD, áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các doanh nghiệp cá thể cũng đang được thảo luận với IMF .

Hôm 23/4, Hội đồng EU cuối cùng đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, vốn bị trì hoãn trong một thời gian dài do lập trường của Hungary.

Trang web của Hội đồng châu Âu đưa tin rằng EU đang cung cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro với điều kiện tuân thủ pháp quyền. Điều này bao gồm các biện pháp chống tham nhũng, tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng quỹ.