Xe đạp tuần tra Công an Hà Nội "đắp chiếu"

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hình ảnh các chiến sĩ công an đạp xe xuống địa bàn tiếp xúc người dân nay thưa dần.

Tháng 8-2015, Công an TP Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình tuần tra bằng xe đạp. Theo đó, lực lượng cảnh sát trật tự tại các phường trên địa bàn thủ đô sẽ được cấp xe đạp chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ. Công an TP Hà Nội cho rằng việc tuần tra bằng xe đạp sẽ giúp cảnh sát trật tự tiếp cận các khu vực ngõ ngách nhỏ linh hoạt và cơ động. Bên cạnh đó, mô hình này được kỳ vọng góp phần làm cho hình ảnh người cảnh sát gần gũi, thân thiện với dân hơn.

Xe chuyên dụng bị “xếp xó”

Sau gần ba năm, mô hình nói trên vẫn đang duy trì. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả mang lại, một số phản ánh từ người dân cho rằng hình ảnh chiến sĩ cảnh sát trật tự cùng chiếc xe đạp đang ngày càng thưa dần. Tại một số trụ sở công an phường, nhiều xe đạp không dùng tới, bị “xếp xó”, phủ bụi và xuống cấp.

Ngày 10-5, ghi nhận thực tế tại Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), đơn vị này có khoảng 20 chiếc xe đạp tuần tra chuyên dụng. Tất cả số xe trên được xếp ngay ngắn tại khu vực trong cùng của lán để xe. Đáng chú ý, rất nhiều chiếc bị phủ một lớp bụi dày, giống như đã rất lâu chưa được dùng tới. Liên hệ Trung tá Dương Hồng Kết, Trưởng Công an phường Yên Phụ, để hỏi về hiệu quả của mô hình tuần tra bằng xe đạp, ông đề nghị PV trực tiếp tới trụ sở để trao đổi. Tuy nhiên, khi PV tới trụ sở, cán bộ trực ban báo Trung tá Kết đang đi học.

Có tới sáu trong tổng số tám chiếc xe đạp tại trụ sở Công an phường Tràng Tiền còn nguyên bọc nylon. Ảnh: T.PHAN

Cảnh sát khu vực Công an phường Thanh Bình đi cơ sở bằng xe đạp. Ảnh: HẢI HIẾU

Tương tự, tại trụ sở Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình), 14 chiếc xe đạp chuyên dụng được xếp ngay ngắn trong khu vực nhà xe của đơn vị. Nhiều chiếc cũng bị phủ một lớp bụi mỏng. Hoặc như tại trụ sở Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), có khoảng bảy chiếc xe đạp được dựng gọn gàng tại khu vực có mái tôn che. Liên hệ với lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê, vị này từ chối và đề nghị PV làm việc với Công an quận Tây Hồ.

1.700 chiếc xe đạp đã được Công an TP Hà Nội cấp cho lực lượng cảnh sát khu vực của công an các phường sau ba năm thực hiện. Vừa rồi, Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai đề án cấp thêm xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực.

Chỉ là số ít?

Đặc biệt, tại trụ sở Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), tám chiếc xe đạp được xếp thẳng hàng ở khu vực sân trước của đơn vị. Tuy nhiên, trong số này có tới sáu chiếc vẫn còn nguyên lớp nylon bọc phía ngoài. Để tìm hiểu tại sao có nhiều xe còn mới nguyên như vậy, PV xin gặp Trung tá Hà Quyết Thắng, Trưởng Công an phường Tràng Tiền. Vị này từ chối và đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm.

“Số xe phường vẫn để nguyên vì đó là xe mới nhận. Xe đạp thì thỉnh thoảng mới sử dụng. Có lúc phải sử dụng những phương tiện khác, phải dùng ô tô đi bắt giữ hàng. Cơ bản dùng ô tô nhiều hơn. Những khó khăn, thuận lợi tôi đã báo cáo về quận nên để biết tổng thể, nhà báo có thể lên quận gặp để nắm rõ hơn” - Trung tá Thắng nói qua điện thoại.

Trong khi đó, một cán bộ công an tại đơn vị này cho hay số xe đạp trên không được dùng hết. “Thực tế cũng có bất tiện nhất định, ví dụ đi xe đạp mà phát hiện vi phạm gì thì lại phải gọi về thông báo cho phường rồi mới đến xử lý” - vị này cho biết.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội, khẳng định việc xe đạp chuyên dụng bị “đắp chiếu” tại các phường chỉ là số ít. Theo Thượng tá Nghĩa, kế hoạch của giám đốc Công an TP về sử dụng xe đạp trong công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự đô thị vẫn được thực hiện bình thường. “Đâu đó có một số phường không sử dụng hết công năng, công suất nhưng đây chỉ là số ít” - vị trưởng phòng khẳng định.