Cần thủ câu cá dưới hồ nước ở TP.HCM, kéo lên thi thể nam giới

Ngày 20/12, Công an phường Tân Khánh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện 1 thi thể thanh niên dưới hồ nước trên địa bàn.

Thanh niên thu dọn cần câu sau khi câu trúng thi thể người. Ảnh: Dương Trà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, 1 thanh niên đến hồ nước trên đường Trần Đại Nghĩa để câu cá. Một lúc sau, thấy cần câu nặng tay, tưởng câu được cá lớn nên thanh niên kéo vào bờ thì tá hỏa đây là thi thể người.

Sự việc được thanh niên trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Tân Khánh đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, mặc quần jeans ngắn, áo thun. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.