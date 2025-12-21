Mỹ dùng trực thăng bắt giữ tàu chở dầu Venezuela không nằm trong danh sách cấm vận

Trực thăng Mỹ áp sát tàu chở dầu trong chiến dịch chặn giữ được thực hiện vào ngày 20/12. Ảnh: CNN.

Đây là lần thứ hai trong tháng này Mỹ chặn giữ một tàu hoạt động gần Venezuela, diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump tuyên bố áp đặt “phong tỏa” đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó, hôm 10/12, Mỹ đã tịch thu tàu chở dầu cỡ lớn mang tên Skipper, con tàu bị áp lệnh trừng phạt do có liên hệ với Iran.

Tuy nhiên, theo nguồn tin do CNN thu thập, con tàu bị tịch thu hôm 20/12 không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Việc bắt giữ cũng không gặp sự phản đối từ phía thủy thủ đoàn.

Con tàu mang cờ Panama, chở dầu của Venezuela và dự kiến vận chuyển sang thị trường châu Á. Vụ chặn giữ do lực lượng tuần duyên Mỹ thực hiện với sự hỗ trợ của quân đội và được tiến hành trên vùng biển quốc tế.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã đăng tải đoạn video dài 7 phút ghi lại cảnh trực thăng áp sát phía trên con tàu trong chiến dịch diễn ra lúc rạng sáng. Bà cho biết tàu chở dầu bị bắt giữ từng cập cảng Venezuela trước đó.

“Mỹ sẽ tiếp tục truy quét hoạt động vận chuyển trái phép dầu mỏ bị trừng phạt, nguồn tài chính được sử dụng để nuôi dưỡng khủng bố ma túy trong khu vực”, bà Noem tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết Iran đã đề nghị hợp tác để đối phó với những gì Caracas gọi là “hành vi cướp biển” và “khủng bố quốc tế” của Mỹ. Theo ông Gil, Tehran bày tỏ “đoàn kết hoàn toàn” với Venezuela và sẵn sàng hợp tác “trên mọi lĩnh vực”, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế khi tịch thu các tàu chở dầu Venezuela.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng khai thác dưới công suất do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phần lớn dầu thô của nước này được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chính phủ Venezuela đã lên án tuyên bố “phong tỏa” của Mỹ là hành động “liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.