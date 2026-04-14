Xảy ra động đất mạnh 3.0 độ gần thủy điện Thác Bà

Sự kiện: Thời sự

Vào 16h31 phút 45 giây chiều nay (14/4), một trận động đất mạnh 3.0 độ đã xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, gần với khu vực hồ thủy điện Thác Bà.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc – 105.035° kinh Đông, ở độ sâu khoảng 16.8 km, thuộc khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Khu vực xảy ra động đất nằm khá gần với hồ thủy điện Thác Bà. Trận động đất không gây rủi ro thiên tai.

Tâm chấn trận động đất gần hồ thuỷ điện Thác Bà.

Cũng trong hôm nay, một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điểm nóng động đất ở Việt Nam trong gần 5 năm qua với hàng trăm trận động đất xảy ra.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi hoạt động địa chấn tại các khu vực trên.

-14/04/2026 18:00 PM (GMT+7)
