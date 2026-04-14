Ô tô Mercedes GLK 250 đâm liên hoàn nhiều xe máy trong khu đô thị ở Hà Nội

Ô tô gây tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày tại khu vực đường nội khu khu đô thị Times City (Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô Mercedes GLK 250 BKS 30K - 366.41 di chuyển trên đường rẽ vào khu vực tòa T5 thì bất ngờ đâm vào vòng xuyến giữa ngã ba.

Lúc này, ô tô va chạm với 3 xe máy đang đi cùng chiều. Vụ việc khiến một số người bị thương được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Ông Nguyễn Thành Huân - nạn nhân kể lại, lúc đó ông đang chở vợ đi vào hầm gửi xe. Sau đó, vợ ông phát hiện xe ô tô di chuyển nhanh phía sau.

"Vợ tôi nghe thấy tiếng ô tô tông vào vòng xuyến phát ra tiếng rất lớn. Tôi chưa kịp định hình là chuyện gì thì bị ô tô đâm trúng văng ra xa" - ông Huân kể.

Theo ông Huân, tài xế là nam giới. Sau khi gây tai nạn người này có xuống hỏi thăm nạn nhân sau đó rời đi.

Tại hiện trường, ô tô gây tai nạn bung 2 túi khí, lốp trước bên trái bị nổ sau va chạm với vòng xuyến bê tông.

Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.