Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

Theo Tasnim hôm 14-4, Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa tiết lộ nhiều năng lực của mình. Nếu xung đột tiếp diễn, chúng tôi sẽ hé lộ những năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi".

Ông Mohebbi giải thích đó sẽ là những phương pháp chiến đấu và cách tiếp cận mới mà đối phương không có khả năng chống lại đáng kể.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi - Ảnh: TASNIM

Còn người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran lên án hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Người phát ngôn này cũng tuyên bố Iran tiếp tục thực hiện kiên quyết việc "bảo đảm an ninh" trong lãnh hải của mình, theo đó các tàu thuyền tuân thủ các quy định của Iran sẽ được đi qua, còn các tàu thuyền liên kết với đối phương sẽ bị chặn lại.

Theo đài Al Jazeera, hôm 14-4 người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo sự bất ổn ở eo biển Hormuz đang làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của nền kinh tế toàn cầu. Khoảng 20.000 tàu thuyền đang bị mắc kẹt, khiến các chuỗi cung ứng, bao gồm cả phân bón, đang chịu áp lực lớn.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "đang được duy trì" và các nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn vẫn đang tiếp diễn sau cuộc đàm phán thất bại tại Islamabad cuối tuần rồi.

Có thông tin Mỹ và Iran đang cân nhắc quay lại đàm phán vòng 2 trong tuần này, theo đề xuất của các quan chức Pakistan. Nguồn tin của AP tiết lộ thời gian cụ thể có thể là ngày 16-4.

Một cuộc đàm phán khác giữa các quan chức Israel và Lenbanon dự kiến diễn ra tại Washington trong ngày 14-4 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong ngày, Israel và Hezbollah cũng liên tục tấn công lẫn nhau.

Một người phụ nữ bày tỏ sự đau buồn tại một tòa nhà dân cư bị hư hại ở Nahariya, miền Bắc Israel, sau một đợt không kích của lực lượng Hezbollah - Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, 3 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Sahmar ở phía Tây tỉnh Bekaa.

Thị trấn này đã hứng chịu một loạt các cuộc không kích từ đêm 13-4 cho đến rạng sáng 14-4, phá hủy hơn 10 ngôi nhà.

Ngoài ra, 3 người khác cũng thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel vào thị trấn Adloun, thuộc quận Sidon ở miền Nam Lebanon.

Ngược lại, Hezbollah cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào binh lính và xe cộ của Israel tại các khu vực bao gồm các thị trấn Bint Jbeil và Biyyada ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem vào hôm 13-4 đã kêu gọi Lebanon hủy bỏ cuộc gặp dự kiến tại Washington. Trong khi đó, Anh kêu gọi đưa Lebanon vào khuôn khổ ngừng bắn rộng hơn giữa Mỹ và Iran.