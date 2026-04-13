Sửa đổi Nghị định 168, bổ sung xử phạt nặng nhiều hành vi vi phạm giao thông

Bộ Công an trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung xử phạt nhiều nhóm hành vi, trong đó thẩm quyền xử phạt cũng có sự điều chỉnh mạnh mẽ.

Nêu lý do phải sửa đổi Nghị định về mặt thực tiễn, Bộ Công an cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dù vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động "trá hình", gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Bộ Công an cho biết thêm, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Tuy nhiên thực tế lực lượng Cảnh sát giao thông chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể của nghị định.

Bộ Công an nhấn mạnh, xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe là hết sức cần thiết.

Bổ sung xử phạt nhiều nhóm hành vi vi phạm giao thông

Tại dự thảo này, việc sửa đổi tập trung vào một số nhóm hành vi liên quan xe kinh doanh vận tải, an toàn với trẻ em trên ô tô, hoạt động xe ghép thu tiền và xe cứu hộ vi phạm tải trọng, mục đích sử dụng.

Trong đó, đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 6 liên quan việc chở trẻ em trên ô tô. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định. Tuy nhiên, dự thảo lần này bổ sung yếu tố loại trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Về thẩm quyền xử phạt, dự thảo nghị định đề xuất chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: xử phạt đến 7,5 triệu đồng (thay vì mức 500.000 đồng hiện nay) - gấp 15 lần. Đồng thời có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trị giá không quá 15 triệu đồng.

Bộ Công an cũng đề xuất phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với xe kinh doanh vận tải chở khách không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, hoặc có lắp nhưng thiết bị không có tác dụng, hay làm sai lệch dữ liệu của thiết bị.

Dự thảo cũng đề xuất thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng (gấp 10 lần hiện nay là mức 1,5 triệu đồng). Đồng thời có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trị giá không quá 30 triệu đồng.

Trưởng đồn công an, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, trưởng trạm, đội trưởng có quyền phạt tiền đến 22,5 triệu đồng (gấp 9 lần hiện nay là mức 2,5 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Đồng thời có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không quá 45 triệu đồng.

Nếu được thông qua, Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ 1/7. Một số quy định đặc thù khác sẽ có hiệu lực sau đó vào ngày 1/1/2028 và 1/1/2029.