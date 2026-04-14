Ông Tập Cận Bình nêu phương án 4 điểm để giải quyết xung đột Trung Đông

Theo tờ The Nation, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/4 đã có cuộc gặp với Sheikh Khaled bin Mohamed, Thái tử Abu Dhabi tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp, ông Tập đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hoà bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

"Đề xuất 4 điểm cỗi lót nhằm chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông của Chủ tịch Tập Cận Bình bao gồm xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực mang tính 'toàn diện, chung lợi ích, hợp tác và bền vững', thay vì những liên minh đối đầu ngắn hạn; tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh; đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, phản đối các hành động đơn phương và cách tiếp cận dựa trên sức mạnh; bảo vệ an toàn cho nhân sự và hạ tầng tại Trung Đông song hành với thúc đẩy kinh tế", thông cáo của Tân Hoa Xã cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đề xuất của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang liên tục thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện 26 cuộc điện đàm với giới chức Vùng Vịnh. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã gửi đặc phái viên tới Trung Đông để thúc đẩy các nỗ lực hoà giải.

Cách đây 1 ngày, ông Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar để thảo luận về nỗ lực làm trung gian giữa Mỹ và Iran.

"Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nỗ lực hết sức để ngăn xung đột bùng phát trở lại và duy trì lệnh ngừng bắn không dễ gì có được. Trung Quốc hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn và sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực vào việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông", Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu trong cuộc điện đàm.