Trận động đất gây rung lắc ở Hà Nội đêm qua có gì đặc biệt?

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Viện Các Khoa học Trái đất cho biết, hiện hệ thống quan trắc vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến dư chấn và tác động lan truyền, đồng thời lưu ý trận động đất chỉ ở mức nhẹ, không gây thiệt hại.

Vị trí xảy ra trận động đất khiến Hà Nội rung lắc đêm qua.

Trước đó, vào ngày 11/11, 6 trận động đất liên tiếp cũng xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi với độ lớn từ 3,3 độ richter trở xuống, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Thực tế thời gian qua cho thấy khu vực Hà Nội đã từng xuất hiện các đợt rung lắc do ảnh hưởng bởi dư chấn động đất từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Ngoài ra, Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng-sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1-5,5. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm (1285).

Gần đây, lúc 17 giờ 46 ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, một số người dân sống ở Hà Nội cũng cho biết họ cảm nhận rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn.

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động này có độ lớn gần đạt mức trung bình (mức trung bình có độ lớn 5-6), độ lớn này có thể gây thiệt hại ở khu vực xung quanh tâm chấn và ảnh hưởng đến các khu vực xa hơn, trong đó có nhiều nơi ở Việt Nam như Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ... Tuy nhiên, các khu vực ở xa tâm chấn như một số nơi ở Việt Nam dù bị rung lắc nhưng khả năng ít bị thiệt hại.

Vị chuyên gia cho hay từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã ghi nhận hơn 350 trận động đất. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm trận động đất trên cả nước.

Ông Xuân Anh nhận định thời gian tới vẫn có nguy cơ xảy ra các trận động đất ở khu vực Trung Bộ (như Quảng Ngãi) và khu vực Tây Bắc. Ở Việt Nam chủ yếu là động đất kích thích.

"Có những trận động đất mạnh mấy trăm năm mới xảy ra nên không thể nói là mùa này hay mùa khác dễ xảy ra động đất. Trong lịch sử, Việt Nam cũng từng ghi nhận một số trận động đất mạnh, trong đó có trận động đất có độ lớn 6.8 ở khu vực Tây Bắc", ông Xuân Anh nói.