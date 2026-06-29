Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên vùng biển phía Đông Philippines có một vùng áp thấp. Vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 10 độ vĩ bắc - 132 độ kinh đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng ngày 1/7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng di chuyển vào Biển Đông với xác suất khoảng 70%.

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới này nhiều khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 1/7, trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ hai trên Biển Đông năm nay. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của vùng áp thấp này.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6 khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Khu vực hứng chịu mưa lớn nhất là Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ với tổng lượng mưa có thể từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Hiện nay, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 28/6 và ngày 29/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long; phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 1,5-2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2,0m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 30/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.