Bệnh viện Nhân dân 115 vừa có báo cáo gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế tại bệnh viện từ năm 2018, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra trong kíp trực đêm 1/8/2018 tại Khoa Nhịp tim học. Khi đó, ê-kíp gồm bác sĩ T.Q.V và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận người bệnh N.T.Th (87 tuổi), được chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú. Sau khi thăm khám và tư vấn, người nhà người bệnh không hài lòng về thái độ ứng xử của ê-kíp nên quay video đăng lên mạng xã hội.

Khu kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhân dân 115

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, đồng thời gặp gỡ, lắng nghe phản ánh của thân nhân người bệnh. Theo bệnh viện, sau khi trao đổi, gia đình đã thông cảm, chủ động xóa bài đăng và không có ý kiến gì thêm. Người bệnh được điều trị ổn định và xuất viện.

Bệnh viện cho biết đã kiểm điểm, xử lý các cá nhân liên quan do chưa thực hiện tốt công tác giao tiếp, ứng xử; đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y - đơn vị quản lý bác sĩ liên quan, để xem xét, xử lý theo quy định.

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Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số tài khoản Facebook, TikTok, YouTube tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại video và thông tin cũ. Bệnh viện nhận định, việc này khiến vụ việc bị hiểu nhầm là mới xảy ra, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin cũ, đồng thời thông tin kịp thời để người dân hiểu đúng bản chất vụ việc đã được giải quyết từ năm 2018.