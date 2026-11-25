Ảnh: AP

Theo bài viết ngày 24/11, một số quan chức Mỹ cho rằng phương án này có thể gây sức ép buộc Iran chấm dứt xung đột.

Mặc dù được cân nhắc từ lâu, cách thức này được đưa ra thảo luận trở lại trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Trump xem xét các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.

Tuy nhiên, những người phản đối cảnh báo việc tấn công giới lãnh đạo Iran có thể khiến các quan chức Mỹ trở thành mục tiêu trả đũa, củng cố quyết tâm của Tehran và làm suy yếu nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei từng cảnh báo Mỹ và Israel chớ nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào giới lãnh đạo Iran.

Cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamanei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công ngày 28/2, nhưng cho đến nay vẫn không thể khiến Tehran giảm bớt lập trường cứng rắn.

Phát biểu tại sự kiện nhân dịp Lễ Tạ ơn ở Nhà Trắng ngày 24/11, Tổng thống Trump khẳng định lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện đã vượt mức trước khi xung đột bùng phát, trong khi năng lực phóng tên lửa của Iran đã bị hạn chế.

Ông Trump gọi chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran là cuộc phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử, đồng thời khẳng định chưa có tàu Iran nào vượt qua được vòng vây kể từ khi Mỹ triển khai biện pháp này vào tháng 4.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Fox News, rằng Tổng thống Trump vẫn có nhiều phương án để lựa chọn, và sẽ đưa ra quyết định nhằm bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei tái khẳng định quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ, đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công mới nào.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran - Thiếu tướng Ali Abdollahi, tuyên bố việc di dời các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ không giúp những cơ sở này tránh được các cuộc tấn công của Iran trong trường hợp Tehran trả đũa.

Ông Abdollahi khẳng định nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng, một số không thể hoạt động, trong khi các căn cứ khác vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Theo ông, đây là lý do Mỹ cân nhắc di chuyển các căn cứ ra xa hơn.