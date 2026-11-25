Ngày 25/11, theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, Chủ tịch thành phố vừa có chỉ đạo Thanh tra thành phố làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý đất đai của 15 thửa đất tại tờ bản đồ 90 tại xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) đứng tên.

Thanh tra thành phố Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra 15 thửa đất tại hồ Sông Ray do người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ đứng tên.

Động thái này diễn ra sau khi có báo cáo số 693/BC-UBND của UBND xã Sông Ray về kết quả kiểm tra, rà soát 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90 do bà Trần Thị Thanh Nhàn đứng tên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng tại khu đất diện tích khoảng 4,379 ha, gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, TP Đồng Nai.

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, việc sử dụng đất, xây dựng công trình; xác định rõ hạn chế, vi phạm pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12/2026.