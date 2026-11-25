Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vừa giới thiệu về những sản phẩm tiêu biểu dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Tại triển lãm, Nhà máy Z125 dự kiến trưng bày 10 sản phẩm tiêu biểu, gồm các súng phóng lựu SPL-40, SPL-79 (M79), SPL-6; súng chống tăng SCT-7 (B41), SCT-9 (SPG-9), SCT-73C, ĐKZ-82B10, SCT-105M1; súng cối 100mm SC-100; xe tăng hạng nhẹ T-1.

Bên cạnh các sản phẩm do chính đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo, Nhà máy Z125 còn tham gia phối hợp với các đơn vị khác trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, tiêu biểu như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Xe tăng T-1. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND

Thượng tá Trần Việt Bình, Phó giám đốc Nhà máy Z125 cho biết việc lựa chọn sản phẩm tham gia trưng bày tại triển lãm được nhà máy xem xét dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Các sản phẩm phải có tính tiêu biểu, đại diện cho những lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và chế tạo mà Nhà máy đang đảm nhiệm; đồng thời phản ánh được năng lực, trình độ công nghệ và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm qua.

Nhà máy ưu tiên những sản phẩm mới, hiện đại, có tính tích hợp hệ thống, có hàm lượng khoa học công nghệ cao và thể hiện rõ khả năng làm chủ các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm....

Thông qua các sản phẩm trưng bày, Nhà máy Z125 muốn truyền tải thông điệp rằng ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Nhà máy Z125 nói riêng đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Xe tăng T-1 là bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Trong số các sản phẩm được lựa chọn trưng bày, nhà máy xác định hai sản phẩm có tính đại diện cho năng lực nghiên cứu, chế tạo và phát triển công nghệ của đơn vị, đó là: súng chống tăng 73mm phát hỏa cơ khí (SCT-73C) và xe tăng hạng nhẹ T-1.

Xe tăng hạng nhẹ T-1 là điển hình của khả năng làm chủ công nghệ. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND

Đặc biệt, xe tăng hạng nhẹ T-1 là điểm nhấn nổi bật nhất của nhà máy, thể hiện bước tiến mới trong năng lực làm chủ công nghệ, khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thượng tá Trần Việt Bình chia sẻ, đây là lần đầu tiên xe tăng hạng nhẹ T-1 được nhà máy giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. Nhà máy kỳ vọng rằng sự tham gia tại triển lãm sắp tới sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà máy Z125, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Hiện nay, một số dòng xe tăng hạng nhẹ trong trang bị đã qua nhiều năm sử dụng, bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong khi đó, xe tăng hạng nhẹ có khả năng bơi giữ vai trò quan trọng, đặc biệt phù hợp với điều kiện địa hình nhiều sông ngòi, biển đảo của Việt Nam. Xe tăng T-1 chính là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hiện đại hóa trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, xe tăng hạng nhẹ T-1 là dòng xe tăng có khả năng bơi với tốc độ cao, kể cả trong điều kiện biển, kíp xe thiết kế 3 người (giảm thiểu tối đa thương vong nếu có); được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực, hệ thống quan sát ngắm đêm, ngắm bắn tiên tiến (kính ngắm toàn cảnh và kính ngắm pháo thủ), hệ thống đạn khói chống nhiễu, đồng thời có khả năng bắn trong hành tiến.

Về tính năng cơ bản, xe có tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt 70 km/h và tốc độ bơi tối đa đạt 11,5 km/h. Đặc biệt, xe được thiết kế theo hướng hiện đại, có tính mở và module hóa, cho phép tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp.

Các tính năng này được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, khí hậu và yêu cầu tác chiến đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là ở những khu vực có nhiều sông ngòi và biển đảo.

Các sản phẩm của Nhà máy Z125 sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND

Điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 so với thế hệ xe tăng lội nước PT-76B là những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển. Mặc dù vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm. Xe tăng hạng nhẹ T-1 được trang bị thêm súng phòng không 12,7mm có điều khiển, hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển tháp pháo, có khả năng bắt bám mục tiêu và tính toán đường đạn.

Qua đó, nâng cao hiệu quả hỏa lực và khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có máy bay không người lái (UAV).

Bên cạnh đó, xe tăng hạng nhẹ T-1 được cải tiến về tốc độ cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường khả năng bảo vệ bằng các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa. Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp.