Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cho thấy một loại bom bay lượn lao thẳng xuống mục tiêu có màu sơn giống xe tăng. Ngay sau đó, khung hình tiếp theo ghi lại một vụ nổ lớn. Loại bom này cũng được giới thiệu tại sự kiện.

UAV Triều Tiên đánh trúng mô hình xe tăng Abrams của Mỹ trong cuộc tập trận. (Ảnh: KCNA)

Màn trình diễn nằm trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm mở rộng năng lực phát triển và triển khai các hệ thống tấn công không người lái. Những vũ khí này được thiết kế để tập kích nhiều loại mục tiêu của đối phương, trong đó có các phương tiện chiến đấu trên bộ như xe tăng.

Việc Triều Tiên lựa chọn mô hình xe tăng M1 Abrams làm mục tiêu trong màn trình diễn thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh một số xe tăng phương Tây do Ukraine sử dụng đã bị lực lượng Nga thu giữ. Những phương tiện này tạo cơ hội để Moscow nghiên cứu cấu tạo, công nghệ và các điểm yếu của vũ khí do phương Tây sản xuất.

Thông tin về việc một xe tăng Leopard 2 bị thu giữ được chuyển giao cho Triều Tiên đã được xác nhận. Trong khi đó, chưa có bằng chứng công khai cho thấy một chiếc Abrams cũng được bàn giao cho Bình Nhưỡng.

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp lần đầu được Ukraine đưa vào chiến đấu hồi tháng 2/2024, dòng xe tăng này nhanh chóng chịu tổn thất đáng kể trên chiến trường. Ukraine đã nhiều lần phải rút Abrams khỏi các vị trí tiền tuyến, đồng thời tìm cách cải thiện khả năng bảo vệ bằng giáp trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Đến đầu tháng 6/2025, quân đội Ukraine được đánh giá đã mất khoảng 87% số xe tăng Abrams được cung cấp. Phần lớn phương tiện bị phá hủy, trong khi một số chiếc bị bỏ lại trên chiến trường và rơi vào tay đối phương.

Những tổn thất trên chiến trường Ukraine đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng sống sót của các dòng xe tăng phương Tây trong môi trường tác chiến hiện đại. Việc tập trung vào lớp giáp dày từng được xem là ưu thế quan trọng, nhưng ngày càng bộc lộ hạn chế khi các phương tiện bọc thép phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ UAV.

Một số binh sĩ Ukraine từng được phỏng vấn cho rằng kích thước lớn và chiều cao của Abrams là những điểm yếu đáng kể. Họ nhận xét chiếc xe tăng này "rất cao và rất lớn, nên rất khó che giấu", khiến nó dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các phương tiện tấn công không người lái.

Các đoạn video từ chiến trường Ukraine cũng nhiều lần ghi lại cảnh xe tăng bị phá hủy bởi những loại đạn bay lượn và UAV tấn công. Phương thức tập kích này có những điểm tương đồng với loại vũ khí được Triều Tiên giới thiệu trong cuộc trình diễn mới đây.