Vụ thu lời 3 tỉ đồng từ "bảo kê" bán đào ngày Tết: TP Thanh Hóa phản hồi gì?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa về việc cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến vụ bắt ổ nhóm "phân lô" vỉa hè, thu tiền "bảo kê" bán đào Tết mà đơn vị này đang thụ lý.

Ổ nhóm bảo kê bán đào ngày Tết, thu lời bất chính hàng tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND TP Thanh Hóa phối hợp cung cấp các thông tin để có cơ sở giải quyết đúng đắn vụ việc như: Phương án tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn TP Thanh Hóa; ủy ban TP có đồng ý cho các phường, xã trên địa bàn; các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến thuê lại các khu vực, vỉa hè trên địa bàn để kinh doanh hoa, cây cảnh hay không…

Nếu có thì việc thu tiền bằng hình thức nào, mục đích thu tiền để làm gì, sử dụng nguồn tiền đó như thế nào. Ngoài việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoa, cây cảnh tại các khu vực cho phép thì các cá nhân, tổ chức có được phép chia ô, đánh số rồi cho thuê lại với mục đích thu tiền hay không.

Trả lời Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa cho biết để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh, đào, quất và đồ trang trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Phương án số 9190/PA-UBND ngày 20-12-2024 để bố trí, sắp xếp các khu vực trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Khu vực bán cây cảnh dịp Tết ở TP Thanh Hóa

Theo phương án này, không có nội dung đồng ý cho UBND các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa cho các tổ chức, cá nhân thuê các khu vực, vỉa hè trên địa bàn để kinh doanh hoa, cây cảnh và không có nội dung cho phép các tổ chức, cá nhân "phân lô", đánh số rồi cho thuê lại với mục đích thu tiền.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 26-1-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ ổ nhóm 7 người cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù không được cơ quan chức năng cho phép việc phân lô vỉa hè bán cho các cá nhân để kinh doanh bán hàng dịp Tết nhưng nhóm này đã tự ý phân lô, đánh số thu tiền của những tiểu thương kinh doanh bán đào với giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 lô (5 m vỉa hè tùy địa điểm). Ước tính số tiền thu từ hoạt động này lên tới 1 tỉ đồng.

Với những người chở đào bán tự do, khi tới khu vực đại lộ CSEPD để buôn bán, nhóm này đã tiếp cận, đe dọa và thu tiền "bảo kê" tính theo gốc đào, dao động từ 10.000 đồng (cành nhỏ nhất) đến 30.000 đồng hoặc 50.000 đồng (cành to)/1 ngày. Tổng số tiền nhóm người này thu được khoảng 2 tỉ đồng.