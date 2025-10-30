Ukraine: Hình ảnh lạ của “binh sĩ Nga” bên trong thành phố Pokrovsk

Hình ảnh người đàn ông mặc đồ thể thao được cho là binh sĩ Nga ẩn náu bên trong thành phố Pokrovsk. Ảnh: Militarnyi.

Theo nhà báo Đức Julian Ropcke của tờ Bild, video quay cảnh một người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen và đi giày sneaker, không mang bất kỳ phù hiệu quân đội nào. Người này đứng ở cửa sổ tòa nhà cao tầng, lấy món đồ do máy bay không người lái (UAV) vận chuyển.

Đoạn video do phía quân đội Ukraine thu thập, trong bối cảnh các lực lượng Nga đã xâm nhập sâu rộng vào thành phố Pokrovsk.

Theo cổng thông tin quân sự Ukraine Militarnyi, Quân đoàn Đổ bộ đường không số 7 nói đây là một ví dụ về việc binh sĩ Nga sử dụng chiến thuật cải trang thành dân thường nhằm tránh bị máy bay không người lái và pháo binh Ukraine phát hiện.

Tòa nhà ở Pokrovsk, nơi người đàn ông mặc trang phục dân sự ẩn náu. Ảnh: Militarnyi.

“Gần đây xuất hiện thông tin cho thấy đối phương bắt đầu sử dụng cả nữ binh sĩ. Những người này mặc đồ như dân địa phương, mang theo đạn dược và pin cho máy bộ đàm trong các túi hoặc bao nylon thông thường”, quân đoàn số 7 của Ukraine cho biết.

Theo phía Ukraine, các trường hợp như vậy được ghi nhận có hệ thống, đặc biệt ở những khu vực đô thị, nơi giao tranh diễn ra phức tạp.

Quân đội Ukraine khẳng định dù binh sĩ Nga có ngụy trang như thế nào, các đơn vị chiến thuật sẽ vẫn tìm cách phát hiện và hạ bằng UAV gắn thuốc nổ.

Giao tranh ở Pokrovsk hiện đang diễn ra phức tạp do lực lượng của hai bên đều hiện diện bên trong thành phố. Ảnh: Suriyak/X.

Công ước Geneva năm 1949 và Nghị định thư bổ sung I năm 1977 quy định quân nhân được phép cải trang thành dân thường trong một số trường hợp như ẩn nấp, nhằm tránh bị phát hiện – nhưng người cải trang không được trực tiếp tấn công hoặc gây thương vong cho đối phương.

Quân đội Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách tiến sâu hơn ở Pokrovsk, cô lập và gây hoang mang cho các nhóm binh sĩ Ukraine cố thủ ở các khu nhà cao tầng.