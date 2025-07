Hai tàu cá mất liên lạc, 9 ngư dân chưa rõ tung tích

Sáng 20- 7, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, hiện chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá cùng 8 ngư dân trên 2 phương tiện.

BĐBP hỗ trợ ngư dân kéo tàu cá bị sóng đánh chìm vào bờ

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 3, ngày 19- 7, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn xã Lộc Hà phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, lực lượng chức năng địa phương tổ chức kêu gọi được 25 phương tiện với 91 ngư dân hoạt động trên biển vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa liên lạc được với 2 tau cá mang số hiệu HT-20015-TS do ông Nguyễn Văn Thich (trú xã Lộc Hà) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động và tàu cá mang số hiệu HT-90094-TS do ông Ngô Văn Hiếu (trú xã Lộc Hà) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu cũng có 4 lao động.

Cũng trong đêm 19- 7, khi đang đánh cá trên biển, 2 ngư dân ở thôn Đông Tây, xã Cổ Đạm bị sóng lớn đánh lật thuyền, 1 người may mắn được cứu sống, còn 1 người đang mất tích. Theo đó, tàu cá của ông Trương Văn Hồng (1962) và bạn thuyền là ông Hoàng Văn Minh (1968, đều trú thôn Đông Tây) đang đánh bắt hải sản vùng ven bờ thì gặp phải sóng to, gió lớn đánh lật thuyền, cả 2 rơi cùng rơi xuống biển. Ngư dân Trương Văn Hồng may mắn được tìm thấy khi đang ôm khúc gỗ lênh đênh trên biển; còn ngư dân Hoàng Văn Minh hiện vẫn đang mất tích.

Hiện chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng bà con ngư dân tiếp tục huy động phương tiện tàu thuyền triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích.

Sáng sớm 20- 7, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) hỗ trợ bà con ngư dân kéo thuyền bị chìm lên bờ. Trước đó, chiều tối ngày 19- 7 trên địa bàn xã Tiên Điền, xã Cổ Đạm xuất hiện một đợt mưa lớn kèm giông lốc. Gió giật mạnh đã đánh lật úp 6 chiếc thuyền dưới 8m của ngư dân.