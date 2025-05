Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Hội Bảo vệ quyền trẻ em kiến nghị xử lý nghiêm

Ngày 7-5, nguồn tin của PLO cho biết Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan thường trực phía Nam đã có văn bản gửi Viện trưởng VKSND Tối cao, kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm minh vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi).

Vụ việc xảy ra ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, khi tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 được cho là lấn trái, vượt ẩu và gây tai nạn khiến em Trân tử vong tại chỗ. Gia đình nạn nhân cho rằng hành vi này đủ căn cứ cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ngày 26-12-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng "người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết". Sau đó, VKSND huyện Trà Ôn hủy bỏ quyết định này. Dù vậy, đến ngày 23-1-2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do "không có sự việc phạm tội", khiến gia đình và dư luận cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Điều tra viên Cục Điều tra VKSND Tối cao tiếp cận, ghi nhận hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long cùng với các nhân chứng

Ngày 2-5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Luật Trẻ em năm 2016; Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và các văn bản pháp lý có liên quan), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của VKSND Tối cao và Bộ Công an và đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao tiếp tục chỉ đạo sát sao, đảm bảo xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự thượng tôn pháp luật.