Vụ án gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Long: Đề nghị làm rõ nhiều "điểm mờ"

Thêm một vụ khiếu nại "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" Tại Bạc Liêu, ông Trương Anh Cần (quốc tịch Mỹ) đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng về việc con trai là T.H.L (SN 2012) tử vong trong vụ TNGT khi được ông ngoại chở đi học về nhà. Theo hồ sơ vụ việc, chiều 10-3-2021, L.P.Q điều khiển xe máy mang BKS 94AB-07155 lưu thông từ cầu Kinh Mới ra đường Cao Văn Lầu. Khi lưu thông đến gần trụ đèn điện chiếu sáng ký hiệu CS65 thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu thì xảy ra va chạm với xe máy 94K1-60924 do ông H.N.T chở cháu L. (L. ngồi trước) và bà Tr.H.A ngồi sau. Vụ va chạm khiến ông T. và L. tử vong; Q. và bà A. bị thương nhẹ. Ngày 29-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu có thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". Không đồng ý với quyết định trên nên ông Cần làm đơn khiếu nại.