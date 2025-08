Hé lộ tình trạng của tài xế Trung vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, sau khởi tố là gì?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) gây chú ý dư luận, nguồn thông tin cho biết về tình trạng của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi).

Theo nguồn thông tin này, tài xế Trung hiện đã xuất viện về nhà ở xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tuy nhiên sức khoẻ chưa ổn định.

Tài xế Trung không thể một mình đi lại và nói chuyện, giao tiếp còn khó khăn và đang điều trị vật lý trị liệu.

Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã mời làm việc đối với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, là mẹ của nữ sinh Trân).

Cán bộ điều tra cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Và điều tra viên có hỏi bà Hiền về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án. Bà Hiền cho biết, gia đình sẽ có ý kiến sau khi tư vấn của luật sư.

Bà Hiền cũng chia sẻ, tại buổi làm việc chiều 5/8, cán bộ điều tra có thông tin sơ bộ về tình hình sức khoẻ của tài xế Trung.

Như đã thông tin, đến nay trong quá trình điều tra lại vụ TNGT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định, nguyên nhân chính là do tài xế Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt lên phương tiện khác không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược lại, gây ra cái chết của nữ sinh Trân.

Trước đó Cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn cũ và tỉnh Vĩnh Long đã điều tra, xử lý nhưng chưa thoả đáng nên ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, là cha của cháu Trân) liên tục khiếu nại.

Đến ngày 28/4, ông Phúc cầm súng đến tận nhà, bắn tài xế Trung (33 tuổi) rồi nổ súng tự sát. Ông Phúc đã tử vong. Còn tài xế Trung bị thương nặng và điều trị từ đó đến nay.

Bà Nguyễn Thị Hiền cùng gia đình đến làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long chiều 5/8. Ảnh: Hoàng Anh

Liên quan đến quá trình tố tụng đối với tài xế Trung trong vụ án, luật sư Lê Hữu Nghĩa (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích.

Theo Điểm B Khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự, “Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa” thì người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Do đó, nếu có kết luận giám định tư pháp xác định Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh hiểm nghèo thì Cơ quan Điều tra có thể ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành.

Nếu không có kết luận giám định tư pháp xác định Trung mắc bệnh hiểm nghèo hoặc Trung khôi phục được tình trạng sức khoẻ (trong thời gian đang còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự) thì quá trình điều tra vẫn được tiến hành.

Đồng thời, theo Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành (quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) thì việc Trung bị cha nạn nhân bắn trọng thương (có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức) không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Ảnh: CA

Tuy nhiên, nếu tình trạng sức khỏe của Trung không đảm bảo cho quá trình điều tra, xét xử, như: không đủ nhận thức, chưa thể nói chuyện ... thì sẽ được tiếp tục điều trị. Sau khi sức khoẻ Trung được cải thiện mới có thể tiến hành lấy lời khai và thực hiện các bước tiếp theo của quá trình tố tụng hình sự.