Vụ ngư dân gặp nạn trên biển: Huy động tối đa nguồn lực tìm kiếm

Chủ động phòng tránh bão số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chiều 18-10 đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm... Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo 16 giờ ngày 19-10, bão số 5 mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 19 đến đêm 20-10, ở vùng ven biển, khu vực Nam đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 18-10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đóng cửa tất cả trường mầm non và phổ thông. Toàn tỉnh đã di dời 260 hộ dân với 572 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở xã A Roàng, huyện A Lưới khiến khoảng 6.300 m3 đất sạt xuống mặt đường gây ùn tắc. Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã làm nước các sông, suối trên địa bàn dâng cao, gây chia cắt nhiều ngầm, tràn ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Trong ngày 18-10, hơn 3.600 học sinh tại huyện Hải Lăng, Gio Linh phải nghỉ học do ngập lụt. V.Duẩn - Q.Nhật - Đ.Nghĩa