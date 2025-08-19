Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

Sự kiện: Tin nóng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Con vật quý hiếm này hoảng loạn, phát ra tiếng kêu trong đêm vì bị mắc kẹt trong chiếc lừ đơm tôm của người dân.

Ngày 19-8, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Hiếu Giang tiếp nhận, thả một con rái cá quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Con rái cá quý hiếm lập tức nhảy xuống nước khi lực lượng chức năng mở lồng, thả về tự nhiên

Con rái cá quý hiếm lập tức nhảy xuống nước khi lực lượng chức năng mở lồng, thả về tự nhiên

Trước đó, vào tối 18-8, một người dân ở xã Hiếu Giang nghe tiếng kêu lạ ở kênh nước N4 phía sau nhà nên đi kiểm tra. Qua kiểm tra, người dân này phát hiện một con rái cá đang hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong lừ đơm tôm.

Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, người dân này đã bắt con rái cá nhốt lại và báo cho lực lượng chức năng đến tiếp nhận, thả về tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, đây là loài rái cá thường (tên khoa học là Lutra lutra), nặng 1,3 kg, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm. 

Phát hiện nhiều động vật quý hiếm trong vườn nhà dân
Phát hiện nhiều động vật quý hiếm trong vườn nhà dân

Hai cá thể rùa núi vàng cùng cá thể trăn quý hiếm vừa được người dân Hà Tĩnh phát hiện trong vườn nhà, bắt giao nộp cho kiểm lâm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đ.Nghĩa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 17:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN