Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế

Ngày 18-10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cho biết mưa lớn khiến một đoạn đường trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, làm ách tắc giao thông.

Đoạn đường Hồ Chí Minh nối A Lưới (Thừa Thiên Huế) và huyện Tây Giang (Quảng Nam) bị sạt lở.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, đường Hồ Chí Minh nối huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế và huyện Tây Giang, Quảng Nam đoạn qua xã huyện A Lưới bị sạt lở khiến hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống, giao thông bị gián đoạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện A Lưới này đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an xã chốt chặn, hướng dẫn giao thông. Đồng thời, thông báo đến Công an huyện Tây Giang để hướng dẫn người dân tạm thời không lưu thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng kiểm tra vị trí sạt lở.

Hiện huyện A Lưới đang phối hợp với lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục sạt lở, để giao thông sớm thông suốt trở lại.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này cho biết trong đêm 17 và sáng 18-10, tại địa phương có mưa to đến rất to trên diện rộng với lưu lượng từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, ba hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn là Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch đã thực hiện lệnh điều tiết nước về hạ du.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]