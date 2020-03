Vụ đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn: 2 người đốt pháo có quan hệ gì với gia chủ?

Để tăng thêm phần náo nhiệt cho đám cưới, Trần Văn Khang đã đặt mua 3 dây pháo nổ vỏ màu đỏ, được cuộn thành hình tròn của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 4,3 triệu đồng và cùng Nguyễn Văn An đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, ngày 1-3, ông V.V.N., ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội tổ chức lễ cưới cho con trai là anh V.X.T. (SN 1996 ở khối 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) có mời Trần Văn Khang (lái xe làm cùng ông N. ở Công ty Hưng Phát) và Nguyễn Văn An (là đối tác của công ty) đến dự lễ cưới.

Đến dự đám cưới, với suy nghĩ để tăng thêm phần náo nhiệt, Trần Văn Khang đã đặt mua 3 dây pháo nổ vỏ màu đỏ, được cuộn thành hình tròn của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 4,3 triệu đồng.

Hai bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, khi gia chủ tổ chức đi đón dâu, Khang đã rải pháo và dùng bật lửa đốt một dây pháo nổ tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 3, trước cổng nhà chú rể. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, khi gia đình ông N. đón dâu về, Khang và An rải tiếp 1 dây pháo đốt tiếp. Dây pháo còn lại, Khang cắt làm đôi treo lên rạp dọc hai bên lối vào, khi chú rể làm lễ gia tiên xong và đi sang hội trường để tổ chức tiệc mừng thì Khang đốt tiếp pháo. Lễ cưới xong xuôi, An và Khang đi về nhà.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 3-3, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải băng pháo dài hàng chục mét thành nhiều dãy trước cửa nhà, treo pháo dọc 2 bên lối đi vào nhà để đốt mừng đám cưới. Những băng pháo này được đặt ngay sát đường quốc lộ rồi đốt, khói trắng xóa.

Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn sau đó cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đốt pháo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc, lập biên bản. Đơn vị cũng đã triệu tập một số người để điều tra, làm rõ vụ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới nói trên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 4-3 đã có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; Giám đốc Công an TP Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm; báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 15-3 tới.

Đến ngày 4-3, Công an huyện Sóc Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng’". Cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ Trần Văn Khang, riêng An đã bỏ trốn. Ngày 7-3, An đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận sự việc.

