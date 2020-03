Vụ đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Sóc Sơn: Thêm 1 người đốt pháo ra đầu thú

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 21:08 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ thêm một đối tượng có liên quan đến hành vi đốt cuộn pháo nổ dài hàng chục mét.

Nguyễn Văn An (trái) và Trần Văn Khang tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Sóc Sơn, ngày 9/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết đơn vị vừa tạm giữ Nguyễn Văn An (45 tuổi, trú TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Văn An đã tự giác đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Văn An cùng một đối tượng bị tạm giữ trước đó là Trần Văn Khang (41 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) được xác định là 2 người có hành vi đốt pháo nổ tại đám cưới ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn ngày 1/3 vừa qua.

Trước đó, ngày 2/3, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh, video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn xếp thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới. Ngoài ra, dọc lối vào bên trong đám cưới còn treo hai dãy pháo khác. Pháo nổ khói bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Pháo nổ được đốt đỏ đường trong đám cưới diễn ra ngày 1/3.

Đến ngày 3/3, Công an TP.Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ đốt pháo tại đám cưới của một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

