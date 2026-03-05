Vụ đánh bạc “Xôi lạc TV”: Khởi tố thêm hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy

Thông tin tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, ngoài 30 bị can bị khởi tố về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi lạc TV”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm tội danh “Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”.

Đại tá Nguyễn Huy Lục cho biết, “Xôi lạc TV” là tên gọi chung của nhiều đường link có tên “Xôi lạc”. Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai các hoạt động ngăn chặn đối với nhiều đường link, trang web “Xôi lạc”. Từ đó, xác định có rất nhiều đường link, trang web dẫn nguồn từ các quốc gia lân cận với Việt Nam. Đối với các đường dẫn, đường link từ nước ngoài, đơn vị đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn.

Quang cảnh buổi họp báo.

"Phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng như thường xuyên thay đổi vị trí, hệ thống máy chủ; sử dụng nickname … Từ đó, dẫn đến việc truy nguyên, xác định đối tượng cầm đầu và các đối tượng có liên quan tốn nhiều công sức và thời gian…”, Đại tá Nguyễn Huy Lục cho biết.

Đại tá Nguyễn Huy Lục trả lời tại họp báo.

Theo đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hệ thống "Xôi lạc TV" vừa bị triệt phá có thể được xem là một trong hệ thống "Xôi Lạc TV" lớn nhất trong hiện tại và trước đây.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống "Xôi Lạc TV" đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Con số doanh thu này, theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Hiện cơ quan điều tra đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Trung tá Phạm Văn Hiểu trao đổi tại buổi họp báo.

Tại họp báo, Trung tá Phạm Văn Hiểu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, Công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ... Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau.