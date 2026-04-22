"Địa ngục ngay từ giây đầu tiên" - Iran cảnh báo "bất ngờ mới" cho Mỹ và Israel nếu chiến tranh tái bùng nổ

Vũ khí Iran đã sẵn sàng đáp trả nếu chiến tranh tiếp tục bùng nổ. Ảnh: Tasnim.

Khi những giờ cuối của thỏa thuận ngừng bắn đang trôi qua, Iran thể hiện lập trường cứng rắn. Hãng tin Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin riêng cho biết các yêu cầu bị cho là quá mức cùng với việc Mỹ công bố phong tỏa hàng hải đã cản trở việc nối lại đàm phán.

“Iran hoàn toàn sẵn sàng cho khả năng một cuộc chiến mới bùng nổ và đã chuẩn bị những bất ngờ mới cho giai đoạn xung đột tiếp theo” - nguồn tin nói.

Trong hai tuần qua, Iran liên tục đánh giá khả năng xảy ra chiến tranh là rất cao và trên cơ sở đó, đã tiến hành một số hoạt động tái triển khai quân sự và chuẩn bị một danh sách mục tiêu mới cho mục đích này.

Báo cáo cho biết “ngay từ những giây đầu tiên nếu một cuộc chiến nổ ra, Iran sẵn sàng biến tình hình thành địa ngục đối với người Mỹ và Israel.”

Ngoài ra, trong một tuyên bố nhân kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, đã nhấn mạnh sức mạnh chiến lược và sự sẵn sàng của Iran.

Ông nói rằng người dân Iran tự hào về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng phòng thủ khác vì đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhằm vào Israel và Mỹ, khiến họ kiệt sức và buộc phải đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn.

Vị chỉ huy này cũng nhấn mạnh rằng người dân Iran tiếp tục thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ và rộng khắp tại các diễn đàn công cộng và đường phố để ủng hộ Lực lượng vũ trang.

Ông cảnh báo rằng Lực lượng vũ trang Iran, cùng với chính phủ và nhân dân, vẫn đoàn kết dưới sự lãnh đạo toàn diện của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei và hoàn toàn sẵn sàng đáp trả dứt khoát, mạnh mẽ và ngay lập tức đối với bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động thù địch nào.

Vị tướng này cũng nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Iran, từ vị thế ưu việt, sẽ không cho phép “tổng thống Mỹ dối trá và ảo tưởng” lợi dụng tình hình hoặc bịa đặt những câu chuyện sai sự thật về chiến trường, đặc biệt là về những diễn biến ở eo biển Hormuz, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ hành vi vi phạm cam kết nào.

Vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào thứ Tư ngày 22/4 tại Islamabad Pakistan. Các nguồn tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có thể sớm tới Pakistan, cùng các quan chức cấp cao, để tham gia cuộc gặp.