Vì sao 'Xôi Lạc TV' tung hoành 10 năm mới bị triệt phá?

Truy vết, kê biên khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng trong vụ ‘Xôi Lạc TV’

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, cùng với việc khởi tố hơn 30 bị can liên quan vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, CQĐT đã truy vết, kê biên khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng liên quan đường dây này.

Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV. Ảnh: CACC.

Theo đại diện A05, các đối tượng cầm đầu trong hệ thống “Xôi Lạc TV” sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu và phát lại tín hiệu các trận bóng đá, sự kiện thể thao thông qua công nghệ OTT hoặc vệ tinh. Sau đó, các nội dung phát sóng lậu được lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá và điều hướng người xem tới các trang đánh bạc trực tuyến.

Từ mô hình hoạt động này, hệ thống đã tạo ra doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết con số trên mới chỉ là kết quả xác minh bước đầu và vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Quá trình điều tra đến nay, lực lượng chức năng đã kê biên và truy vết khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền điện tử.

Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu, quản trị hệ thống, nhóm kỹ thuật, nhóm xây dựng kịch bản nội dung cũng như các đối tượng giúp sức trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, nhiều bình luận viên quen thuộc trên các video phát sóng lậu cũng bị bắt giữ, sử dụng các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”...

Tuyển dụng nhân sự có trình độ đại học, thạc sĩ

Trung tá Phạm Văn Hiểu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án. Ảnh: Phạm Nam.

Theo cơ quan chức năng, “Xôi Lạc TV” là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, do một nhóm ẩn danh phát triển. Trong các video phát sóng, nhiều bình luận viên của kênh từng cho biết họ đang sinh sống ở nước ngoài. Tên miền của hệ thống được đăng ký thông qua dịch vụ của GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Cơ quan chức năng cho rằng, hoạt động của hệ thống này không đơn thuần là phát livestream mang tính hiếu kỳ, mà có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sở hữu bản quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm khác.

Thông tin về quá trình điều tra, đại diện A05 cho biết hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí máy chủ, địa điểm vận hành nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy vết.

Hệ thống “Xôi Lạc TV” được tổ chức bài bản với các phòng bình luận, thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ phát sóng trực tuyến. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người trẻ tham gia vận hành hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định nhóm cầm đầu đã tuyển dụng nhân sự trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, am hiểu công nghệ để vận hành nền tảng.

Các nhân viên làm việc theo mô hình phân công khép kín, “ai biết việc người đó”, không được chia sẻ thông tin về lương thưởng hay hoạt động của bộ phận khác nhằm hạn chế lộ lọt thông tin.

Sau nhiều năm theo dõi và thu thập tài liệu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá toàn bộ đường dây.

Hiện thiệt hại từ hành vi xâm phạm bản quyền vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp với các chủ thể quyền và đơn vị chuyên môn tiếp tục thống kê, thẩm định. Do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nguồn dữ liệu và kênh trung gian, con số thiệt hại cụ thể sẽ được công bố khi có đủ căn cứ.