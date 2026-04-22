Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết

Việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu nói trên là hành động mới nhất nhằm thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

Một chiến hạm Mỹ. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã lên tàu chở dầu Tifani “mà không gặp phải sự cố nào”. Theo dữ liệu theo dõi của MarineTraffic, con tàu này (có khả năng chở 2 triệu thùng dầu thô) lần cuối báo cáo vị trí vào sáng 21/4 khi gần Sri Lanka ở Ấn Độ Dương. Nó gần như đã được chất đầy hàng và đã báo hiệu Singapore là điểm đến.

“Như chúng tôi đã nói rõ, chúng tôi sẽ theo đuổi các nỗ lực thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran - bất cứ nơi nào các tàu này hoạt động”, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) cho biết.

Không có bình luận ngay lập tức từ Iran về vụ lên tàu, nhưng động thái này có thể làm phức tạp các nỗ lực dàn xếp đàm phán hòa bình: Iran cho biết việc phong tỏa các cảng của nước này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ, và họ sẽ không đàm phán chừng nào lệnh phong tỏa còn được thực thi.

Trong khi đó, trong một tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Iran đã thực hiện nhiều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Washington bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán với Iran sẽ diễn ra tại Pakistan, và một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang xem xét tham gia. Nhưng với những giờ cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đang trôi qua, thời gian dành cho các cuộc đàm phán là rất ít.