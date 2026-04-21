Malaysia: Nổ súng tại khu ẩm thực, một người Việt thiệt mạng

Cảnh sát bang Johor, Malaysia ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm 71 tuổi, người bị cáo buộc dùng súng shotgun nã đạn khiến hai người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam tử vong tại chỗ. Nạn nhân có độ tuổi 37 đến 63 tuổi.

Nghi phạm có giấy phép sử dụng súng hợp lệ vì anh ta sở hữu đất nông nghiệp. "Giấy phép sử dụng súng được cấp với mục đích bảo vệ mùa màng khỏi sâu bệnh, chứ không phải cho mục đích khác", cảnh sát trưởng bang Johor thông tin.

Cảnh sát loại trừ động cơ dẫn đến vụ nổ súng là do khủng bố. (Ảnh: mothership)

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra động cơ dẫn đến vụ nổ súng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin đang lan truyền, vụ xả súng có liên quan đến tranh chấp nợ nần.

Cảnh sát bang Johor cũng xác nhận người phụ nữ Việt Nam nợ tiền nghi phạm, nhưng số tiền cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Các nạn nhân và nghi phạm được cho là quen biết nhau.

Theo NST, người phụ nữ Việt Nam từng kết hôn với nghi phạm và họ đã ly thân vài năm trước. Cục trưởng Cục Di trú Malaysia thông tin thêm nạn nhân người Việt đang ở Malaysia bằng giấy phép thăm thân hợp lệ.

Khoảng một tuần trước khi vụ việc xảy ra, nghi phạm từng đến gặp chủ nhà để đòi lại khoản vay, nhưng bị mắng mỏ và hành hung. Đồng thời, người này cũng là "nhân vật quen thuộc" trong khu vực và là nhà cung cấp thịt thường xuyên dùng bữa tại nhà hàng.