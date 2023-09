Vụ chủ tịch phường "không chịu" đo nồng độ cồn: Quận thực hiện quy trình để xử lý nghiêm

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cấm cán bộ "xin xỏ", "giải cứu" người vi phạm giao thông Đầu tháng 9-2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành công văn về tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu, tập thể liên quan. Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.